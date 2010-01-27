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Лорьян - Лион

27.01.2010, Среда, 19:00 мск Лорьян, стадион Мустуар Кубок Французской Лиги, 1/4 финала Лорьян - Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 Лорьян 1:3 Лион
5 тур
12 сентября, суббота 21:00 Лион 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
10 января, суббота 23:00 Лион 1:1 Лорьян
2 тур
17 августа, воскресенье 18:00 Лорьян 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 22:30 Лион 2:0 Лорьян
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Лион
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