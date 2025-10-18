Чжэцзян Профешионал

Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью

«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении