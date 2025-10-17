«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
«Шэньхуа» Слуцкого в меньшинстве одержал гостевую победу над «Циндао Хайню»
«Шэньхуа» Слуцкого в меньшинстве одержал гостевую победу над «Циндао Хайню»
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае