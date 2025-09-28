Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»