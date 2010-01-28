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Интер - Ювентус

28.01.2010, Четверг, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 1/4 финала Интер - Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Ювентус 2:1 Интер
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 22:30 Интер 1:1
(5:6)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 22:30 Ювентус 1:1 Интер
13 тур
22 ноября, суббота 22:30 Интер 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:30 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:1 Интер
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