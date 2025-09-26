«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)