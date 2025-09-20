Ухань Три Таунс

Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»