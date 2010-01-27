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Милан - Удинезе

27.01.2010, Среда, 23:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 1/4 финала Милан - Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:30 Удинезе 2:1 Милан
17 тур
21 декабря, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Милан 4:1 Удинезе
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Милан
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