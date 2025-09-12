Чэнду Рончен

Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая

Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»