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Рома - Катания

26.01.2010, Вторник, 23:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Кубок, 1/4 финала Рома - Катания
Италия. Серия А (2009/2010)
6 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Катания 1:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 20:00 Рома 4:3 Катания
17 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Катания 3:2 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Катания 1:1 Рома
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Катания
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