Чжэцзян Профешионал

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»