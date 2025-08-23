Шанхай Порт

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
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