Чжэцзян Профешионал

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу