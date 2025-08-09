Шанхай Шэньхуа

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»

Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира