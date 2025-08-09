Шаньдун Тайшань

Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Феллайни объявил о завершении карьеры
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Феллайни объявил о завершении карьеры
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
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