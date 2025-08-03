Шэньчжэнь Пенг Сити

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью

«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении

Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона