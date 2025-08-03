Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»