Циндао Вест Кост

Товарищеский матч. ЦСКА победил 10-ю команду Китая (2:1)
Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Товарищеский матч. ЦСКА победил 10-ю команду Китая (2:1)
Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»