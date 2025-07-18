Чжэцзян Профешионал

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая