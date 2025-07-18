Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»