Шэньчжэнь Пенг Сити

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона
Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае