Мэйчжоу Хакка

Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)

«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае