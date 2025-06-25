«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»