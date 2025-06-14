«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»