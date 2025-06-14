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Чжэцзян Профешионал - Шанхай Порт: онлайн-трансляция 14 июня 2025

Чжэцзян Профешионал
14.06.2025, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 14 тур
- : -
Не начался
Шанхай Порт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Шанхай Порт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Чжэцзян Профешионал
Шанхай Порт
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
21 февраля, 14:48
4
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
9 февраля, 19:22
1
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
7 февраля, 16:37
23
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
30 января, 18:48
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
27 января, 17:00
1
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
9 февраля, 19:22
1
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
30 января, 18:48
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
27 января, 17:00
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
13 сентября 2024, 17:00
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая
5 мая 2024, 15:01
3
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
21 февраля, 14:48
4
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
7 февраля, 16:37
23
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
20 января, 17:30
1
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
25 декабря 2024, 09:20
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае
25 сентября 2024, 18:00
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22.02.2025
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23.02.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 1 тур
Шаньдун Тайшань
- : -
23.02.2025
Хэнань
Китай. Суперлига, 1 тур
Чэнду Рончен
- : -
22.02.2025
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
- : -
22.02.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 1 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
22.02.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 1 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
- : -
23.02.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 1 тур
Шаньдун Тайшань
- : -
23.02.2025
Хэнань
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