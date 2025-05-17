«Шэньхуа» Слуцкого в меньшинстве одержал гостевую победу над «Циндао Хайню»

Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте

«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае