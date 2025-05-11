Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»