Чэнду Рончен

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая