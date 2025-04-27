Ухань Три Таунс

Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»