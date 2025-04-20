Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая