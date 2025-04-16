Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае