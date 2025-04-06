Шанхай Порт

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ