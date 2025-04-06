Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань: онлайн-трансляция 06 апреля 2025

Чанчунь Ятай
06.04.2025, воскресенье, 10:30
Китай. Суперлига, 5 тур
- : -
Не начался
Шаньдун Тайшань
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Чанчунь Ятай
Шаньдун Тайшань
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля, 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта 2024, 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля 2024, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля 2024, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
1
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
17
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
9
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
12
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля, 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта 2024, 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля 2024, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля 2024, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 1 тур
Чэнду Рончен
- : -
22.02.2025
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
- : -
22.02.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 1 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
22.02.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 1 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
- : -
23.02.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 1 тур
Шаньдун Тайшань
- : -
23.02.2025
Хэнань
Китай. Суперлига, 1 тур
Чэнду Рончен
- : -
22.02.2025
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
- : -
22.02.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 1 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
22.02.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 1 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
- : -
23.02.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 1 тур
Шаньдун Тайшань
- : -
23.02.2025
Хэнань
Последние матчи
Все
Чанчунь Ятай
Шаньдун Тайшань
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
11.02.2025
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
11.02.2025
Кванджу
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 