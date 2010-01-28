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Сельта - Атлетико

28.01.2010, Четверг, 23:55 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Сельта - Атлетико
Первый матч:
Испания. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 21 января, четверг 23:55 Атлетико 1:1 Сельта
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