Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену
«Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу