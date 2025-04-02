Шаньдун Тайшань

Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Феллайни объявил о завершении карьеры
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»