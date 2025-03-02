Чэнду Рончен

Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)

Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»

Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену