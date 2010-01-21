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Расинг - Осасуна

21.01.2010, Четверг, 22:00 мск Сантандер, стадион Эль Сардинеро Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Расинг - Осасуна
Первый матч:
Испания. Примера (2009/2010)
8 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Расинг 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Расинг 1:1 Осасуна
6 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Осасуна 0:1 Расинг
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 21:00 Расинг 1:0 Осасуна
19 тур
13 января, воскресенье 19:00 Осасуна 0:2 Расинг
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