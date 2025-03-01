Мэйчжоу Хакка

Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
Игрок РПЛ перешел в китайский клуб
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона
Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»