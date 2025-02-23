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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Мэйчжоу Хакка: онлайн-трансляция 23 февраля 2025

Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
23.02.2025, воскресенье, 10:30
Китай. Суперлига, 1 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.53
Х
4.2
П2
5.3
Реклама, 18+
Мэйчжоу Хакка
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Мэйчжоу Хакка
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
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Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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- : -
22.02.2025
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