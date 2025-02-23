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Чжэцзян Профешионал - Далянь Йингбо: онлайн-трансляция 23 февраля 2025

Чжэцзян Профешионал
23.02.2025, воскресенье, 10:30
Китай. Суперлига, 1 тур
- : -
Не начался
Далянь Йингбо
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Далянь Йингбо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Чжэцзян Профешионал
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5 мая 2024, 15:01
3
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
9 февраля, 19:22
1
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
30 января, 18:48
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
27 января, 17:00
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
13 сентября 2024, 17:00
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая
5 мая 2024, 15:01
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Чэнду Рончен
- : -
22.02.2025
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
- : -
22.02.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 1 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
22.02.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 1 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
- : -
23.02.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 1 тур
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- : -
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