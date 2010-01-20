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Судьи
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес (Бильбао)

Депортиво - Севилья

20.01.2010, Среда, 23:55 мск Ла Корунья, стадион Риасор Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Депортиво - Севилья
Первый матч:
Испания. Примера (2009/2010)
7 тур
17 октября, суббота 20:00 Депортиво 1:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Севилья 1:0 Депортиво
18 тур
10 января, суббота 22:00 Депортиво 1:3 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Депортиво 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Севилья 2:1 Депортиво
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Депортиво 2:1 Севилья
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Севилья 0:1 Депортиво
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