«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
Слуцкий: «При мне ЦСКА был самым эффективным клубом Европы»
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
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Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»