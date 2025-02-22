Чэнду Рончен

Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с 3-й командой Китая (1:1)
Слуцкий высказался перед потенциально чемпионским матчем «Шанхай Шэньхуа»
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2