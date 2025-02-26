Беллингем назвал самого одаренного игрока «Реала» – это не Мбаппе
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Фанаты «Реала» поиздевались над Гвардиолой: «Оставайся»
Черданцев – о Захаряне: «Все переоценили его возможности»
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Примера. «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» (3:0), Захарян провел 2-й матч в сезоне
Беллингем назвал самого одаренного игрока «Реала» – это не Мбаппе
Российский чемпион Bellator сфотографировался с Мбаппе и Модричем
Гвардиола – после вылета от «Реала»: «Это конец цикла «Манчестер Сити»
Гвардиола назвал главного фаворита Лиги чемпионов
Фанаты «Реала» поиздевались над Гвардиолой: «Оставайся»