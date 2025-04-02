Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
Ямаль назвал имя одного игрока, которого хотел бы подписать в «Барсу»
Ямаль ответил на вопрос о том, помогают ли судьи «Барселоне» и вредят ли «Реалу»
Линекер назвал пять лучших команд в этом сезоне Лиги чемпионов
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
Ямаль ответил на вопрос о том, помогают ли судьи «Барселоне» и вредят ли «Реалу»
Линекер назвал пять лучших команд в этом сезоне Лиги чемпионов
Стало известно, куда Зинченко перейдет летом
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
Ямаль назвал имя одного игрока, которого хотел бы подписать в «Барсу»
Ямаль ответил на вопрос о том, помогают ли судьи «Барселоне» и вредят ли «Реалу»
В «Барселоне» приняли решение по Левандовскому