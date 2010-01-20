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Мальорка - Хетафе

20.01.2010, Среда, 22:00 мск Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Мальорка - Хетафе
Первый матч:
Испания. Примера (2009/2010)
7 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Мальорка 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Мальорка 2:1 Хетафе
15 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Хетафе 4:1 Мальорка
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 19:00 Хетафе 3:3 Мальорка
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Мальорка 4:2 Хетафе
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