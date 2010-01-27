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Кольмар - Булонь

27.01.2010, Среда, 20:00 мск Булонь-сюр-Мер , стадион Стад де ла Либерайшен Франция. Кубок, 1/16 финала Кольмар - Булонь
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