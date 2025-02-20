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Эль Насьональ - Барселона: обзор матча 20 февраля 2025

Эль Насьональ
20.02.2025, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 27.02.2025
Завершен
Барселона
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Эль Насьональ - Барселона
3
2
Желтые карточки
3
2
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Эль Насьональ
Барселона
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
29 февраля 2024, 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
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1
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30 сентября 2021, 07:26
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23 сентября 2021, 07:28
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22 апреля 2020, 14:57
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
29 февраля 2024, 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
28 февраля 2024, 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
30 сентября 2021, 07:26
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
23 сентября 2021, 07:28
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
22 апреля 2020, 14:57
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20.02.2025
Ньюбленсе
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Эль Насьональ
0 : 1
20.02.2025
Барселона
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Универсидад Сентрал
1 : 1
20.02.2025
Коринтианс
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Монагас
- : -
21.02.2025
Серро Портеньо
Кубок Либертадорес, 2 раунд
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- : -
21.02.2025
Мельгар
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Бостон Ривер
1 : 0
20.02.2025
Ньюбленсе
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Эль Насьональ
0 : 1
20.02.2025
Барселона
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Универсидад Сентрал
1 : 1
20.02.2025
Коринтианс
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Монагас
- : -
21.02.2025
Серро Портеньо
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортес Толима
- : -
21.02.2025
Мельгар
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Санта-Фе
- : -
26.02.2025
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Барселона
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Эль Насьональ
0 : 1
20.02.2025
Барселона
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Эль Насьональ
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