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Сошо - Ле Ман

03.02.2010, Среда, 00:00 мск Монбельяр, стадион Огюст Бональ Франция. Кубок, 1/16 финала Сошо - Ле Ман
Франция. Лига 1 (2009/2010)
8 тур
3 октября, суббота 21:00 Сошо 1:0 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 21:00 Ле Ман 2:0 Сошо
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Сошо 2:1 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
12 января, суббота 22:00 Ле Ман 0:2 Сошо
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Сошо 1:3 Ле Ман
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